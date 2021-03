Coronel gaat voor 32ste jaar in autosport: ‘Als ik niet race, word ik gek’

De 48-jarige Coronel begint in juni op de Nürburgring aan zijn 32ste jaar in de racerij. Hij heeft zijn contract bij Comtoyou Racing verlengd. Ook de afgelopen twee jaar reed de coureur uit Eemnes voor het Belgische team. Nieuw dit jaar is wel de auto: Coronel gaat racen in de nieuwe Audi RS 3 LMS. ,,Echt een brute machine”, zegt Coronel, bij wie enthousiasme nooit ver weg is. ,,De auto is zó nieuw dat we de eerste twee raceweekeinden nog in een speciale camouflage livery rijden, omdat hij dan nog niet officieel te koop is. Vandaar al die vakjes en sponsors, enzo.” Behalve Coronel rijden nog drie coureurs in de RS 3.