Coulthard vindt dat W Series bij Formule 1 past

Circuit Hockenheim had zaterdag de primeur met de eerste race van de W Series. De Friese Beitske Visser eindigde als vierde. ''De race was nu bijprogramma van de DTM (Duits toerwagenkampioenschap) en daar zijn we blij mee, maar we zouden in de toekomst graag willen dat de Formule 1 ons omarmt. Australië wilde dit jaar al de W Series erbij hebben, maar dat vonden we toch nog te vroeg. Het kan geen kwaad de druk een beetje op te voeren bij de Formule 1'', aldus Coulthard.



De W Series is opgezet om de stap naar de Formule 1 voor vrouwen te vergemakkelijken. Het is 43 jaar geleden dat er voor het laatst een vrouw in de koningsklasse meedeed.