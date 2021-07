Crash tussen Verstappen en Hamilton een voorbode? ‘Het gevecht is nu helemaal losgebarsten’

Commissie van wereldkampioen Hamilton publiceert rapport met aanbevelin­gen om autosport diverser te maken

13 juli Lewis Hamilton hoopt dat de publicatie van een rapport over diversiteit in de autosport een signaal afgeeft. Dat zei de regerend wereldkampioen in de Formule 1 vandaag op de BBC. Hij heeft het initiatief tot het onderzoek genomen om de toegang tot de Britse autosport te verbeteren, vooral voor zwarte mensen. Als de autosport diverser zou worden, zou dat voor hem het “meest waardevolle ding” zijn, aldus de Engelsman.