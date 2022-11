Daniel Ricciardo keert terug naar Red Bull: Australiër derde rijder voor team Max Verstappen

Alpine boos op coureurs én onlinehaat: ‘Team in de steek gelaten’

De Formule 1-coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso hebben hun renstal Alpine in de steek gelaten tijdens de sprintrace in Brazilië. Dat zei teambaas Otmar Szafnauer na de tumultueus verlopen race van 24 rondes over het Interlagos-circuit in São Paulo.

13 november