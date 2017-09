De autootjes leken in de derde versnelling te rijden

Alles lijkt klein vanaf het Sky Park Observation Deck. Het reuzenrad, de Singapore Flyer, leek zo’n klein radje waar de hamster zijn energie in kwijt kan. Terwijl het toch echt nog stukje hoger is dan bijvoorbeeld de London Eye. De autootjes op de spierwit verlichte baan, ogenschijnlijk reden ze hun rondjes in de derde versnelling. En overal, waar je ook keek, flonkerden lampjes, in alle kleuren. In de lucht boven zee hing wat onweer, dat maakte het plaatje compleet.



Waarom u (wéér) moet lezen over de uitspattingen van uw raceverslaggever in den vreemde, weet ik ook niet precies. Maar om nu een stukje te maken over die onnavolgbare motorentombola van vandaag, leek me ook geen goed plan. Het wordt gewoon tijd dat we gaan beginnen hier Singapore.