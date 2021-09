De Dutch GP als cadeautje van Prins Bernhard junior: ‘Dat kun je niet doen als je alleen maar een geldwolf bent’

Door Arjan Schouten



Laat in en om Zandvoort de naam van prins Bernhard van Oranje vallen en de handen gaan op elkaar voor een klaterend applaus. Hij laat oude tijden herleven in het racedorp aan de Noordzee, heeft Zandvoort weer op de kaart gezet. De raceprins, die vanwege zijn omstreden vastgoedportefeuille onder vuur kwam te liggen, is dé motor achter de Dutch Grand Prix.



Zelf treedt Bernhard amper op de voorgrond, maar iedereen kent zijn doorslaggevende rol in dit succesverhaal, sinds hij in 2016 mede-eigenaar van het circuit werd. ,,Dat heeft heel lang te koop gestaan. Veel usual suspects uit de Quote 500 hebben ernaar gekeken en besloten het niet te kopen. Superslimme mensen die niet dachten dat je daar geld mee kon verdienen’’, weet Jan Lammers. ,,En Bernhard deed het wel.’’