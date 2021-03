De gedroomde kickstart voor Verstappen: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Rik Spekenbrink



Het is één circuit, één zaterdag. Er is nog geen punt verdiend. Maar Max Verstappen kan met de pole position in Bahrein natuurlijk wel vooruit. Al die jaren hoopte hij in de wintermaanden dat er in de fabriek een winnende auto was gebouwd. Om er vervolgens bij de eerste race achter te komen dat het gat met Mercedes nog altijd te groot was. En nu schrijven we 2021, en zijn de rollen - in elk geval voor nu - omgedraaid.