De Holland Boat in Monaco werd een miljoenenjacht

Boten genoeg aan de Côte d’Azur, waar een enorm jacht werd geregeld, die vandaag centraal in de jachthaven van Monaco ligt te pronken vlak achter de chicane bij het zwembad, waar Max Verstappen gisteren tegen de vangrail knalde. Dat de Limburgse favoriet pas start als laatste, mag de pret op het miljoenenjacht niet drukken. Op de Serenity uit het Griekse Pireaus - hij staat te koop, voor een kleine 69 miljoen euro is ‘ie van u - is het zien en gezien worden, netwerken, chillen in de jacuzzi, lunchen, dineren, borrelen, dansen op de beats van de dj en o ja, ook nog even naar het asfalt kijken, waar de echte show natuurlijk is.