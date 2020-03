De virtuele wedstrijden gaan (bijna) altijd door

Door Rik Spekenbrink



Grindbakken, DRS-zones, gele vlaggen en bandenslijtage. Het is er allemaal in de virtuele wereld van het simracen. Bij gebrek aan een echte Grand Prix in Australië ontstonden dit weekeinde diverse initiatieven voor online races. Zo reed Max Verstappen vanmiddag de ‘All star battle’, een kort kampioenschap met een veld van bekende beroepspiloten en een aantal van de beste simulatorcoureurs. Behalve Verstappen deden bijvoorbeeld ook coureurs mee uit de IndyCar en de Formule E. Allemaal in een auto met dezelfde afstellingen en dus eerlijker.



De races waren via YouTube en andere kanalen te volgen, gemiddeld zo’n zeventigduizend mensen deden dat. Ze keken naar virtuele beelden vanaf de Nürburgring, inclusief herhalingen van crashes en on board-camera’s. Eerst was er een kwalificatie, dan een race van 8 rondes. Uit drie races (professionele coureurs, erkende simulatorcoureurs en twintig mensen die zich zaterdag via de kwalificaties plaatsten) plaatsten de beste acht zich voor de finale. De Sloveen Jernej Simoncic was de beste. Hij won vierduizend dollar, maar vergeleken met de paar miljoen die hij al bij elkaar reed in professionele E-racingkampioenschappen was dat voor hem klein bier. De Nederlander Rudy van Buren, test- simulatorcoureur van beroep, werd derde. Verstappen kwam er in de finale door diverse problemen niet aan te pas en werd elfde. Van de Nederlander is bekend dat hij een liefhebber is van racen vanuit de simulator. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Lewis Hamilton. Die verbleef zaterdag nog in Australië en beklom een klimwand.