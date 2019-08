De Vries pakt weer pole in Formule 2 op Spa

De 24-jarige Fries, leider in de WK-stand, zette in de kwalificatie op het ruim 7 kilometer lange circuit door de Ardennen de beste tijd neer: 1.58,304. De Nederlander was ook al de snelste tijdens de vrije training.



De Vries leidt met 196 punten het klassement van de Formule 2. Hij heeft 30 punten voorsprong op de Canadees Nicholas Latifi, zijn eerste achtervolger. Latifi kwam in de kwalificatie niet verder dan de elfde plaats.



De hoofdrace in België gaat zaterdag over 25 ronden, een dag later gevolgd door een sprintrace over achttien rondes. De Vries won vorig jaar de hoofdrace op Spa, Latifi de kortere race. Op de kalender staan dit jaar nog wedstrijden op de circuits van Monza, Sotsji en Yas Marina.