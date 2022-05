Deel van Ferrari-motor Leclerc moet worden vervangen

Remmen staan in brand bij Schumacher tijdens VT3

‘Mijn remmen staan in brand’, deelt Schumacher mede aan zijn team. Gelukkig krijgt hij zijn auto tot in de pitstraat, waar hij niet op de gewenste plaats kan stoppen. Daardoor valt er ook nog even een monteur op zijn achterste. Werk aan de winkel bij Haas.

21 mei