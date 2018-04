'Die actie van Verstappen op Hamilton was briljant, niet zeuren'

Valt Verstappen iets te verwijten als het over die eerste twee races gaat?Coronel: ,,Nul. Ik ben coureur en autosportliefhebber, maar lange tijd keek ik niet naar de Formule 1. Nu wel, omdat Max meerijdt. Je ziet hem racen, ziet de auto bewegen, hij gaat voor elk gat. Daarom ben ik fan. Dat hij dan een keer uitvalt, ja, jammer. You win some, you lose some. Als je geen risico neemt in het leven, is het niet interessant. Het klopt dat Max wild is, hij rijdt alles of niks, maar dat moet hij nu ook doen. Als hij in de positie komt om wereldkampioen te worden, kun je gaan nadenken, nu moet hij dat ding op zijn staart trappen en races winnen. En dat lukt dat jochie aardig. Nee, ik sta volledig achter alles wat hij heeft gedaan. Die actie op Hamilton was briljant, niet zeuren.”



Otterspeer: ,,Verstappen rijdt altijd op de limiet, is altijd gretig. Maar volgens mij mist hij net een beetje vertrouwen. Het klopt nog net niet allemaal. Als hij weet: op deze auto kan ik bouwen, gebeurt zo’n incident als met Hamilton misschien nét niet. Dan was het gaatje wellicht net wat groter geweest. In de kwalificatie ging het ook ineens mis. Misschien omdat de auto nog nieuw is, dat die net een fractie anders is afgesteld. Hamilton zocht bij dat incident in de race ook het randje op, maar die blijft wel heel en dat kan toch zijn omdat hij net wat volwassener is. Dat hij trouwens zo reageerde op Verstappen na afloop (hij noemde Verstappen een ‘dickhead’, red.) kan ik wel begrijpen. Sport is emotie, net na een race ben je licht ontvlambaar en kan je er iets onchristelijks uitklappen. Dat herken ik wel. Het wederzijdse respect is er echt wel.”