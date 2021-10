Dit is het nieuwe witte pak van Max Verstappen: ‘Hoop dat jullie de kleuren net zo mooi vinden als ik’

Meer sprintra­ces in Formule 1? ‘Het experiment is een succes’

4 oktober De Formule 1 wil het aantal sprintraces stevig uitbreiden. Directeur Stefano Domenicali spreekt van zeven tot acht sprintraces in 2022. ,,We willen ze houden in ongeveer een derde van de races en op circuits die er geschikt voor zijn”, aldus de Italiaan in een interview met Sky Sport.