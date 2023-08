Dit is voorlopig de vervanger van Daniel Ricciardo na gebroken middenhandsbeentje

Podcast Formule 1 | ‘Weergoden waren Verstap­pens grootste tegenstan­der’

Regen, chaos, rode vlaggen. Het raceweekend in Zandvoort verliep alles behalve zonovergoten. Wat wel bleef was een zege voor Max Verstappen. Zijn negende zege op rij dit seizoen en de derde keer op rij winst in Zandvoort. Over het Formule 1 weekend in Zandvoort praat presentator Etienne Verhoeff na met F1-watcher Arjan Schouten.