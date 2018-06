'Dit saaie circuit moet Red Bull redelijk liggen, dat weet Max ook'

Door Arjan Schouten



Het F1-circus is weer in Frankrijk. Circuit Paul Ricard. Wat verwachten jullie?

Giedo van der Garde: ,,Ik heb er veel getest. Het is er een beetje saai, met al die uitlooproutes vol zandpapier om de baan. Er zit weinig uitdaging in, vind ik. Maar goed, hij moet natuurlijk op de kalender. In Frankrijk wordt de Formule 1 steeds groter met al die jonge talenten, dus snap ik ook wel dat daar weer een circuit bij moet komen. Maar dat het nou op Paul Ricard moet... Ik word er niet heel warm van."



Hein Otterspeer: ,,Toch denk ik wel dat het een leuke wordt om te kijken, omdat je niet zo goed weet wat je moet verwachten. Ik zag op internet al een paar demo’s van David Coulthard, back in the days. Kon je het circuit een beetje herkennen, maar het is nu heel anders. En niemand heeft veel ervaring met het circuit. Canada was een saaie optocht, maar ik ben benieuwd wat dit wordt, volgens mij is dit wel een stukje technischer. De set-up zal spannend en belangrijk zijn. Dat brengt een bepaalde spanning mee, we zullen het een en ander door het weekend heen best zien verschuiven."

Wordt dit voor Red Bull weer zo’n compromis-circuit? Vermogen missen op lange rechte stukken, het proberen goed te maken in bochten.

Van der Garde: ,,Er zit nu een middenchicane op dat lange rechte stuk, dat is wel goed. En verder heb je veel bochten waar je echt in moet duiken. Dat kan Red Bull, dus dit circuit moet ze redelijk liggen. En dat weet Max ook."

Otterspeer: ,,Ik denk wel dat Red Bull een kansje maakt hier, dat ze gewoon mee gaan doen met Ferrari. Mercedes zat zich al weer in te dekken, zag ik. Maar in de kwalificatie staan ze er ook gewoon weer, hoor. Dat Mercedes al twee keer niet gewonnen heeft zegt me niet zoveel. Hamilton zit er altijd dichtbij. Hij heeft geduld, wacht stilletjes zijn kans af. Hij denkt alleen nog aan titels. Een GP winnen is geen hoogtepunt meer voor hem."

In Frankrijk zal het natuurlijk veel over Honda gaan, nu Red Bull daar volgend jaar de motor gaat halen. Vrezen jullie de rest van dit seizoen? Red Bull moet immers nog even door met Renault.

Van der Garde: ,,Ik denk niet dat dat hoeft. Renault weet ook dat het door moet ontwikkelen. Misschien niet volledig op Red Bull. Maar goed, Red Bull weet dat ze betalen, Renault weet dat ze moeten leveren. Ik verwacht dus geen enorme problemen. Want laat duidelijk zijn, Renault moet ook weer gewoon door."