‘Dit was een gefrustreerde actie van een rivaal zonder respect voor Verstappen’

De Brit, tegenwoordig analyticus voor de BBC en voorheen coureur bij Renault en wereldkampioen in de GP2, snapte de woedende reactie van Verstappen dan ook. ,,Mensen willen de emoties zien bij een coureur. Dit is een legende, net als de karatetrap van Nelson Piquet of de vuistslag van Ayrton Senna tegen Eddie Irvine. Verstappen heeft Ocon niet verwond. Uiteraard hij heeft een beetje geduwd, maar Ocon is een volwassen vent. Op de voetbal- en rugbyvelden zie je dit constant, maar na één van de meest controversiële momenten uit de recente Formule 1-geschiedenis wordt dit opeens als onacceptabel gezien.”



,,Dit is de Formule 1. Dit is sport. Emoties lopen hoog op. Laten we niet alles nog verder beteugelen. Of zoals Mark Webber het zei: we willen gladiatoren, geen koorknapen.”