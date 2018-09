Dolblije Verstappen: Mijn beste kwalificatie ooit

Compleet verrast en dolgelukkig was Max Verstappen met zijn tweede plaats in de kwalificatie van de GP van Singapore, achter Lewis Hamilton en voor Sebastian Vettel. ,,Dit had ik totaal niet verwacht.''

Door Arjan Schouten

Volledig scherm © AFP Met een het ongeloof nog op zijn gezicht schoof Max Verstappen na de kwalificatie aan voor de persconferentie, naast polesitter Lewis Hamilton. ,,In de laatste training en het eerste deel van de kwalificatie heb ik zitten shaken van woede en nu zit ik te shaken van geluk’‘, probeerde de Nederlander zijn gevoelens onder woorden te brengen na de intense kwalificatie op het flitsende Marina Bay Circuit, waar hij vorig jaar ook als tweede weg mocht rijden. Toen waren de omstandigheden echter compleet anders en had Red Bull Racing motorisch geen gigantische achterstand op Mercedes en Ferrari. Nu wel, zo bleek de laatste races. En daar kwamen nog eens tal van problemen bij met de Renault-motor, die Verstappen de laatste dagen in alle trainingsessies meermaals vervloekte. Gevraagd naar meer feedback sneerde hij eerder vandaag nog vol cynisme terug naar de pitmuur. ,,Mijn feedback is dat het product achter in mijn auto niet werkt zoals ik wil dat het werkt.''



Na de kwalificatie, die ook niet vlekkeloos verliep, legde hij uit waarom. ,,Dan weer blokte de motor, dan weer liep het vermogen terug. We bleven maar problemen ondervinden en nog steeds. We hebben ‘m iets terug moeten schroeven, maar nog altijd werkte het allemaal niet zoals het moest zijn. Tot in Q3, waarin ik niets te klagen had. Ik reed een probleemloos rondje, zag dat ik de tweede tijd (1.36,334, red.) had. En serieus, dat had ik echt totaal niet verwacht.''

Net voor hem klokte Lewis Hamilton 1,36,015, een rondje waar de Britse wereldkampioen extreem gelukkig mee was, op wat hij een ‘episch’ circuit noemt, de lastigste van de kalender. Hamilton had alle bochten naar eigen zeggen gemaximaliseerd en nergens iets laten liggen. Dus was Verstappen logischerwijs ook zeer in zijn nopjes met zijn snelste ronde, waar Sebastian Vettel in zijn rappe Ferrari nog drie tienden van een seconde achter bleef. ,,Ik ben heel blij, denk dat mijn beste kwalificatie ooit was die ik heb gereden in de Formule 1. Ik mag hier echt heel gelukkig mee zijn'', concludeerde Verstappen. ,,Dit bewijst ook maar weer eens dat wij een geweldige auto hebben.''

En het had nog mooier kunnen zijn, zo verklapte Verstappen, die nog altijd jaagt op zijn eerste poleposition. Want waar Hamilton in een ultieme poging voor nóg een snellere ronde een slippertje maakte, klokte Verstappen net voor het vallen van de vlag nog de snelste tijd in de tweede sector. ,,Maar daarna moest ik die ronde helaas afbreken vanwege m’n motor. Of het pole was geworden weet ik niet, maar ik denk dat ik nog wel iets dichterbij had gezeten dan drie tienden. Maar goed, ik ben hier ook heel gelukkig mee.''

Vorig jaar startte hij ook als tweede in Singapore, toen was het nog voor de eerste bocht klaar toen beide Ferrari’s hem in de sandwich namen. ,,Nu moeten we voor een probleemloze start gaan en daarna is alles mogelijk'', denkt Verstappen, die niet vreest voor nog meer motorproblemen. ,,Die moeten we sowieso een beetje terugschakelen voor de race, omdat je daar toch met minder vermogen rijdt. Bijvoorbeeld in de longruns had ik er vrijdag helemaal geen last mee. En ach, als die motor kapot gaat, dan gaat ie kapot. Daar kan ik toch niks aan veranderen.''

