Dominante Max Verstappen kent ook in Oostenrijk geen genade met de concurrentie

Met videoNa winst in de sprintrace was Max Verstappen ook dé man van het hoofdnummer in de grand prix van Oostenrijk. Gestart van pole in de snelste auto, had de concurrentie weer geen antwoord. Zijn vijfde zege op rij en ook nog een extra WK-punt voor de snelste ronde. Het kan allemaal in dat extreem dominante seizoen, waarin Verstappen speelt met de concurrentie.

Reed Max Verstappen gewoon eens een paar rondjes niét aan de leiding. Een ongebruikelijk beeld, dit seizoen, al niet meer gezien sinds hij in Miami aan de leiding kwam. Ruim 200 rondjes op rij, maar in Spielberg bei Knittelfeld kwam er toch echt een einde aan die extreem dominante streak. Niet uit armoe, maar uit strategische overwegingen. Gestart van pole besloot Verstappen buiten te blijven toen er na veertien rondjes na pech van Nico Hülkenberg al een virtual Safety car-situatie kwam. De Ferrari’s wisselden wél van rubber en pakten tien ronden later de leiding over toen Leclerc voorop kwam omdat de Nederlander zijn gebruikelijke, geplande stop maakte. Ook Sainz mocht even proeven van het ongekende uitzicht zonder RB19 in zijn beeld, maar dat was na een rondje al weer over.

Leclerc tuurde tien rondjes langer naar lege asfaltstroken, maar toen was ook de Monegask gezien. En ja, daarmee was alles wel verteld van deze grand prix van Oostenrijk, die werkelijk geen moment spannend wilde worden. Met nog een rondje of twintig te gaan was de bandenslijtage bij Ferrari zo groot dat ze opnieuw moesten wisselen en zo kreeg leider Verstappen nog een gratis pitstop ook.

Bekijk hoe eenvoudig Verstappen langs Leclerc schiet.

De Limburger die in de sprintrace al het hele veld op twintig tellen of meer reed, kende nu ook geen genade. Weer had hij iedereen eenvoudig op 25 tellen kunnen rijden, als hij niet twee rondes voor het einde ook nog dat ene wk-punt voor de snelste ronde had willen pakken. Naar binnen voor rode banden, slechts een paar tellen voor Leclerc de baan weer op. Van zijn team had het niet per se gehoeven, maar Verstappen deed het en flikte het. Spelend met de concurrentie. ,,Een geweldige race, mannen. De auto was on fire”, concludeerde Verstappen meteen na zijn zege.

Nummer twee Leclerc volgde na 71 rondes op weliswaar maar op vijf tellen toen de geblokte vlag in beeld kwam, maar dat was schijnspanning door de late stop van Verstappen. Nummer drie was alsnog Sergio Pérez, die van P15 naar het podium stampte.

Volledig scherm Max Verstappen is oppermachtig op de Red Bull Ring. © AFP

Voor zo’n 70.000 oranje uitgedoste fans vierde Verstappen zijn vijfde zege op de Red Bull Ring. Geen circuit op de kalender waar hij al zó succesvol was. Het was een weekend om van te gruwelen voor de concurrentie. Leken ze onlangs bij races in Spanje en Canada wat dichter naar Red Bull Racing toe te kruipen, in Stiermarken nam Verstappen juist weer afstand. Ferrari reed er tenminste nog voor de ereplaatsen, Mercedes had veel meer moeite. Lewis Hamilton eindigde als zevende, kreeg een strafje aan zijn broek voor buiten de lijntjes kleuren met de track limits en mopperde wat af over zijn auto op de boordradio. Tot teambaas Toto Wolff het gemekker wel zat was en zelf op de lijn kwam. ,,Lewis, we weten ook wel dat de auto slecht is, dat hoef je ons niet de hele tijd te vertellen…”

Tweede Nederlander Nyck de Vries gaf vooraf al aan dat ‘een positie rond de vijftiende plaats’ logisch zou zijn voor de Alpha Tauri’s. Profetische woorden, want gestart vanuit de pits belandde De Vries na 71 omlopen over de Red Bull Ring ook op P15, twee posities voor zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda.

Liveblog bekijk belangrijke updates FINISH Max Verstappen wint én pakt de snelste raceronde! Laatste ronde! Verstappen houdt in ieder geval genoeg tijd over op Leclerc, dus behoudt zoals verwacht de leiding. Komt daar ook de snelste raceronde? Het antwoord is ja! Ronde 69/71 Toch nog een pitstop voor Verstappen! Hij wil de snelste raceronde achter zijn naam krijgen, die momenteel nog in het bezit is van teamgenoot Pérez. Op de zachte band zou dat moeten lukken! Ronde 66/71 Over een klasse apert gesproken: Verstappen heeft een marge van 23 seconden op Leclerc. De Monegask heeft wel een veilige marge op nummer drie Pérez, dus daarmee lijkt het podium wel vast te liggen. De Vries ligt vijftiende. Daarmee scoort hij geen WK-punten, maar doet hij het wel beter dan teamgenoot Tsunoda (P17). Ronde 61/71 Nu lukt het Pérez dan toch! Hij neemt de derde plaats over van Sainz en zal de jacht gaan willen op Leclerc, al is dat gat nog groot. Ronde 57/71 Pérez haalt Sainz in, maar een bocht later neemt de Spanjaard al revanche. De twee zorgen voor spektakel in de slotfase van de race. Ronde 56/71 Verstappen is bezig aan een lange zegetocht. Hij heeft Lecerlc al op 18 seconden gezet. Achter de Monegask vindt een prachtig duel plaats tussen Pérez en Sainz. De Mexicaan doet er alles aan om de Spanjaard voorbij te steken. Ronde 52/71 De Ferrari's van Leclerc en Sainz liggen op gepaste afstand van Verstappen op de plaatsen 2 en 3. Mercedes is bezig aan een heel stroef weekend en die lijn zet zich voort in de race. Hamilton en Russell rijden respectievelijk zevende en achtste: niet in de buurt van het podium dus. Ronde 51/71 Verstappen zet op zijn verse banden de nieuwe snelste raceronde neer. Dat zou hem straks een extra WK-punt kunnen opleveren Ronde 50/71 Ook Verstappen komt naar binnen! Zijn voorsprong is zo groot dat hij een vrije stop kan maken voor een setje mediums. Op deze banden zal hij de race uit gaan rijden. Ronde 48/71 Leclerc komt naar binnen en wisselt nu naar de harde band. Hij raakt de tweede plaats kwijt aan Pérez, al moet de Mexicaan ook nog naar binnen komen. Sainz, die zijn straf van vijf seconden al heeft ingelost, ligt vierde. Ronde 45/71 Verstappen won gisteren de sprintrace met een voorsprong van 20 seconden en die kant gaat het nu ook weer uit. Hij is al 12 tellen weggelopen bij Leclerc. Ronde 44/71 Het mag dan wel droog zijn vanmiddag, maar het regent wel straffen. Vooral vanwege track limits, al het hele weekend een heikel thema. De meeste coureurs lossen de straf meteen in bij de pitstop. Ronde 40/71 Het duel tussen De Vries en Magnussen was blijkbaar iets té stevig. Het komt de Nederlander van AlphaTauri op een tijdstraf van 5 seconden te staan. Hij is na een nieuwe pitstop teruggevallen naar de achttiende plaats. Ronde 39/71 Verstappen loopt meteen ver weg bij Leclerc: hij slaat een gat van ruim 5 seconden. Het is duidelijk: ook vandaag staat er weer geen maat op de wereldkampioen. Ronde 36/71 De Vries, die al wat stevige duels heeft uitgevochten met Magnussen, klimt op naar de vijftiende plaats. Ronde 35/71 Verstappen gaat er aan de binnenkant voorbij. Hij heeft de leiding dus weer in handen! Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ronde 34/71 Verstappen heeft Leclerc al bijna te pakken. Hij komt binnen DRS van de Ferrari. Ronde 33/71 'De bandenslijtage is groter dan verwacht, wat denk je ervan om er een driestopper van te maken', krijgt Leclerc te horen van zijn engineer. De Monegask is kort, maar duidelijk: 'Nee!' Hij zal in ieder geval nog wel één stop moeten maken, want je mag niet de hele race voltooien op één type band. Ronde 30/71 Verstappen pakt de snelste raceronde en loopt dan ook snel in op Leclerc. Het verschil is minder dan 4 seconden. Sainz krijgt net als Hamilton een tijdstraf van 5 seconden wegens track limits.

Volledig scherm © Pro Shots / Michael Potts

