'Donutjes draaien op Zandvoort, dat blijft bijzonder'

Komend weekend wacht de GP van Monaco, maar eerst rijdt Max Verstappen vandaag nog over het asfalt van Zandvoort. Net als gisteren, voor tienduizenden fans bij de Jumbo Race Dagen. ,,Dit zijn hectische dagen, maar het geeft me ook heel veel plezier.''

Door Arjan Schouten



Circuiteigenaar Bernhard van Oranje zag de eerste fans net als gisteren vanochtend alweer voor zeven uur ‘s morgens de duinen beklimmen naast het asfalt van Zandvoort. ,,Echt bizar, zó vroeg hebben we volgens mij nog nooit mensen gehad langs het circuit.''

Het geeft maar weer aan dat de populariteit van racefenomeen Max Verstappen nog altijd groeiende is. Had hij gisteren gezelschap van collega Daniel Ricciardo en oud-coureur David Coulthard, ook alleen weet de Limburger vandaag weer tienduizenden mensen naar de zonovergoten kustplaats te trekken. Met alle drukte, files en volle treinen als gevolg. ,,Het zijn hectische dagen, maar het geeft me ook veel plezier’‘, zo zegt hij zelf, op een zeldzaam rustmomentje, hangend op een Chesterfield-bank achter de pitbox van Red Bull Racing. ,,Dit voelt niet echt als thuis, want dat blijft toch meer Maasbracht. Maar dit is wel mijn thuisland. En als je daar dan met de persoonlijke sponsors zo’n geweldig mooi evenement op kan bouwen, dat blijft fantastisch mooi.''

Volledig scherm Bezoekers bij de Jumbo Familie Racedagen op het Circuit Park Zandvoort om een glimp op te vangen van Max Verstappen. © ANP

Natuurlijk gaat zijn sporthart sneller kloppen van serieus racen om de knikkers. Van de vrije trainingen, de kwalificatie en de Grand Prix in Monaco, later deze week. Maar ook de demo-runs op het illustere Nederlandse circuit, waar de koningsklasse al decennia niet meer langskomt, maken de racer in Verstappen steeds weer los. ,,Over Zandvoort rijden, een paar donutjes draaien, dat blijft gewoon heel bijzonder’’, meent hij.

Afgereisd met een flink team van Red Bull Racing proeft hij bovendien bij iedereen het enthousiasme over zijn ‘officieuze’ fandagen. Zeker toen hij gisteren tegelijk met Ricciardo en Coulthard de baan op mocht. ,,Dat was ook voor Red Bull uniek. Het was nog niet eerder voorgekomen dat er drie auto’s van het team tegelijk op de baan komen en zo dicht bij elkaar rijden. Dat was wel lachen, ook voor de monteurs.''

Quote Als ik zo’n jongen zo een mooie dag kan bezorgen, doe ik dat graag Max Verstappen