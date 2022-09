Eindelijk een einde aan Formule 1-soap: Oscar Piastri tekent (nu echt) bij nieuwe renstal

Daarmee komt er een einde aan een lange soap. Alpine maakte een maand geleden bekend dat Piastri naast Esteban Ocon voor Alpine zou uitkomen, maar Piastri ontkende dat. ,,Ik begrijp dat Alpine zonder mijn toestemming een persbericht naar buiten heeft gestuurd. Dit klopt niet en ik heb niet bij hen getekend", liet hij destijds optekenen. Teambaas Otmar Szafnauer reageerde teleurgesteld: ,,Ik had meer loyaliteit verwacht. We hebben miljoenen euro’s in hem geïnvesteerd en hem zijn eerste meters in een Formule 1-auto laten maken. Dus ik snap echt niet waarom hij naar een ander team wil.”



Piastri won vorig jaar de Formule 2 en het jaar ervoor de Formule 3. Bij Alpine zou hij de opvolger worden van Fernando Alonso, maar zelf had hij zijn zinnen gezet op een stoeltje bij McLaren. Dat is nu dus ook de werkelijkheid geworden; hij vervangt Daniel Ricciardo. ,,Ik voel me enorm vereerd om bij zo'n groot team als McLaren mijn debuut te maken en ben heel blij dat zij mij die kans bieden. Het team staat erom bekend dat ze jong talent de kans geven en ik hoop om samen met Lando het team weer naar voren te pushen.”