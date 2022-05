Est Jüri Vips vervangt Sergio Pérez bij eerste training Red Bull in Barcelona

Vips rijdt normaal gesproken in de Formule 2. Hij staat na drie GP’s op de achtste plaats in het klassement. Vips maakt sinds eind 2018 deel uit van het opleidingsprogramma van Red Bull. De coureur uit Estland mocht eind vorig jaar al voor het Formule 1-team testen in Abu Dhabi.

Meerdere teams geven vrijdag een test- of reservecoureur de kans in de eerste vrije training. Zo mag de Nederlander Nyck de Vries voor Williams rijden en de Poolse routinier Robert Kubica stapt in de Alfa Romeo. De Vries, wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E, vervangt in de eerste sessie van een uur de Thai Alexander Albon. De 37-jarige Kubica neemt het stuur over van de Chinees Zhou Guanyu, die in de tweede training terugkeert in de auto.