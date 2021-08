Esteban Ocon stunt met eerste GP-winst in knotsgekke race in Hongarije: ‘Wat een moment!’

Vlak na de finish reageerde Ocon uitzinnig. ,,Wat een moment! Het voelt zo goed! We hadden moeilijke momenten dit seizoen, maar het is goed gekomen. Het is fantastisch!” Hij baalde dat zijn ouders, die veel in hem hebben geïnvesteerd niet bij de race aanwezig konden zijn. ,,Ik vlieg morgenochtend vroeg terug naar Frankrijk en dan ga ik een heel mooie maandagmiddag hebben.”



Mede door de hulp van Fernando Alonso, zijn teamgenoot bij Alpine F1 Team, kwam Hamilton bij zijn inhaalrace niet dichterbij. De Spaanse coureur wist de 36-jarige Brits rondes lang achter hem te houden, waardoor het gat naar P1 niet meer te dichten was. Na afloop feliciteerde de voormalig wereldkampioen uitgebreid zijn jonge collega.



Ocon stelde dat hij de overwinning voor een groot deel aan Alonso te danken heeft. ,,Alles wat ze over Fernando vooraf vertelde is onwaar", vertelde hij over zijn collega die uitgeroepen werd tot Driver of the Day. ,,Hij is een fantastische teamgenoot. Het is geweldig om met hem te werken. We vormen een heel goed duo. We werken samen en we pushen het team tot het uiterste.”