F1-auto van Max Verstappen lijdt aan ‘overgewicht’: ‘Zo kunnen we niet vooraan blijven rijden’

De auto’s in de koningsklasse zijn dit seizoen zwaarder dan ooit, mede door de grotere banden en de weer ingevoerde wieldoppen. Het gewicht is toegenomen van 752 naar 795 kilo. Red Bull zit aan de zware kant, vermoedelijk omdat het ook wat zwaardere onderdelen in het chassis heeft gebruikt.

Met een enerverende zege in Saoedi-Arabië sprokkelde wereldkampioen Max Verstappen zijn eerste punten. Dit is na twee races de WK-stand.

Marko zegt dat het niet zal meevallen van dat extra gewicht af te komen, omdat er hoge kosten mee gemoeid zijn. De teams in de Formule 1 hebben te maken met een budgetplafond. ,,We moeten preciezer berekenen waar technische vooruitgang, gewichtsreductie en betrouwbaarheid te vinden zijn. Maar één ding is duidelijk: met overgewicht zal het dit seizoen zeker niet lukken vooraan in het veld te blijven rijden.”

Max Verstappen stipte het probleem ook al aan na zijn zege in de Grote Prijs van Saudi-Arabië. ,,Ik denk dat de auto’s elkaar dit seizoen makkelijker kunnen volgen en dat we daarmee ook het racen hebben verbeterd. Maar het is nog wel erg afhankelijk van de banden en ook het gewicht van de auto heeft effect”, zei de wereldkampioen, die op het circuit van Djedda merkte dat dicht achter een concurrent rijden alleen lukte op de harde banden. ,,We moeten daar wel naar kijken, want als de banden of het gewicht van de auto je niet in staat stellen om echt te racen, zou dat jammer zijn.”

