F1-podcast: Wat levert trip naar VS en Mexico op voor Max?

Ferrari-team­baas overtuigd van wereldti­tel Vettel: 'Kwestie van tijd'

14 oktober Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene is er vast van overtuigd dat de Duitse coureur Sebastian Vettel ooit voor zijn renstal de wereldtitel in de Formule 1 wint. ,,Ik ben er zeker van dat hij met Ferrari vroeger of later wereldkampioen zal worden'', liet de 61-jarige Italiaan weten.