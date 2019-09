F2-kampioen De Vries: Wie weet wat de toekomst brengt?

Door Arjan Schouten



Hij deed het in stijl. Door zelf te winnen, vanaf poleposition. Met zelfs nog drie races te gaan, dit seizoen. Nyck de Vries liet er in Rusland geen onduidelijkheid over bestaan wie dit jaar de beste is in de Formule 2. De 24-jarige Fries van ART Grand Prix behoorde vorig jaar ook al tot de sterksten in de opstapklasse. Maar waar de top-3 (George Russell, Lando Norris en Alexander Albon) doorstootte naar de koningsklasse, miste De Vries als nummer vier de boot. ,,En daarom voelt deze titel ook wel een beetje als revanche’’, zo bekende de inwoner van Sneek, met een glimmende trofee in zijn hand, riekend naar de champagne. Kalm deed hij zijn verhaal, zonder enorm te jubelen. ,,Het euforische gevoel ontbreekt ook nog een beetje bij me. Wellicht ook omdat het voelt dat ik hier gewoon moest leveren wat van me verwacht werd en wat ik zelf verwachtte. Vorig jaar voelde voor mij gewoon als een gemiste kans. Dat reken ik alleen mezelf aan. Dit jaar voelde als een tweede kans. En die heb ik met beide handen aangegrepen.’’