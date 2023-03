Fernando Alonso eerst derde, dan vierde en uiteindelijk toch derde in Saoedi-Arabië

Max Verstappen moet na geweldige inhaalrace alleen teamgenoot Sergio Pérez voor zich dulden

Max Verstappen heeft in de Grand Prix van Saoedi-Arabië zoals verwacht een mooie inhaalrace laten zien. Maar memorabel werd zijn optreden in Djedda niet. Het lukte hem uiteindelijk niet om zijn teamgenoot Sergio Perez in te halen, maar door een uitstekend laatste rondje bleef hij wel de leider in het wereldkampioenschap.