Ferrari-eigenaar Elkann: 'Wij kunnen tot 2022 niet meestrijden om de titel’

Dat zegt de Italiaan in gesprek met La Gazzetta Dello Sport. ,,Dit jaar zijn we niet competitief, vanwege auto-ontwerpfouten. We hebben onder meer motorvermogen ingeleverd. De realiteit is dat we niet mee kunnen doen om de titel. Dat hebben we gezien op de grid en gaan we dit seizoen nog vaker zien.’’ Daardoor focust de gevallen grootmacht zich nu al op het jaar 2022, waarin regelwijzigingen de teams dichter bij elkaar willen brengen. Op die manier hoopt de Formule 1 de spanning te vergroten.