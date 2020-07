Ferrari gaat racewagens deze week al verbeteren

Nieuw seizoen Crashen in de Keuken: ‘Zal voelen als een schoolreis­je’

19:29 Na de terugkeer van de Formule 1-coureurs op de grid, maken ook Rob Kamphues en Robert Doornbos hun comeback in de keuken. Na afloop van ieder raceweekend brengen deze site en Ziggo Sport een nieuwe aflevering Crashen in de Keuken. Daarin duiken Kamphues en Doornbos de keuken in en analyseren ze de laatste Grand Prix. Kamphues is dolblij weer te mogen beginnen. ,,Dat programma is ons heel dierbaar.’’