Ferrari heeft geen vijanden nodig in de Formule 1

Door Rik Spekenbrink



Ferrari was afgelopen weken toch oppermachtig?

Zeker. Tot zondagmiddag kwart over twee ging ook alles goed. Ferrari trok de lijn van afgelopen drie races moeiteloos door. Charles Leclerc was in de kwalificatie veel sneller dan de rest en noteerde zijn vierde pole position op rij. En dat op het traditionele Mercedes-circuit in Sotsji, waar nog nooit een ander team won. Sebastian Vettel moest genoegen nemen met plek 3, maar daar werd iets op bedacht. Leclerc zou zijn teamgenoot bij de start meenemen in zijn slipstream, om zo Lewis Hamilton vanaf ‘P2’ de wind uit de zeilen te nemen.