Ferrari vreest Verstappen: 'Nu zijn we blij, maar de race wordt een heel ander verhaal’

Max Verstappen opent seizoen met vijfde tijd, Pierre Gasly het snelst in openings­trai­ning

Na een eerste vrije training waarin het vooral nog even aftasten was, zijn we nog altijd niet veel wijzer geworden over de onderlinge verhoudingen op de grid. Pierre Gasly (1.34,193) opende het seizoen met de snelste tijd, een halve seconde voor Max Verstappen die als vijfde eindigde.

18 maart