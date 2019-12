Ferrari wil vrouwelijke coureurs opleiden

,,We zullen het aantal coureurs op de Ferrari Driver Academy vergroten. Hoeveel er bijkomen, kan ik nog niet zeggen, maar we willen ook vrouwen op de academie. Daar kijken we op dit moment heel serieus naar en dat moet ook op korte termijn gebeuren", aldus Binotto.

Het is nog altijd wachten op een vrouwelijke coureur in de Formule 1. Vorig jaar maakte de W Series zijn debuut, een raceklasse met alleen vrouwen en bedoeld om de Formule 1 dichterbij te brengen. De Nederlandse Beitske Visser reed mee in die W Series.



De Monegask Charles Leclerc maakte dit jaar zijn debuut in de Formule 1 bij Ferrari en won twee grands prix. Hij komt uit de jeugdopleiding. Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, is momenteel het paradepaardje op de academie. Hij rijdt komend jaar weer in de Formule 2.