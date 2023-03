Formule 1 in Australië | Vroeg uit de veren om Max Verstappen en Nyck de Vries in actie te zien in Melbourne

Na de knappe comeback op het circuit van Djedda wil Max Verstappen op zondag 2 april bij de Grand Prix van Australië wél de race winnen. Ook al omdat hij vorig jaar in Australië niet finishte door een lek in de benzinetank. Het is in Melbourne de derde grand prix van dit jaar. Op deze tijden komen hij en Nyck de Vries in actie.