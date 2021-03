Formule 1 keert terug in Azerbeidzjan, maar zonder publiek

De Grote Prijs van Azerbeidzjan wordt de zesde race van het nieuwe seizoen in de koningsklasse van de autosport. Afgelopen seizoen werd de wedstrijd afgelast vanwege corona.

Eerder werd bekend dat de Formule 1 dit jaar ook naar Portugal gaat. De organisatie van de belangrijkste raceklasse in de autosport heeft bevestigd dat op zondag 2 mei op het circuit van Portimão de derde race van het jaar wordt verreden. Mogelijk gebeurt dat met publiek langs de baan, net als vorig jaar.

De GP van Portugal stond aanvankelijk niet op de kalender voor 2021. Na het wegvallen van de Grote Prijs van Vietnam kwam Portugal echter weer in beeld als vervanger. Een bevestiging daarvan liet lang op zich wachten, omdat het land door een opleving van het coronavirus in een lockdown ging.

Bahrein opent op 28 maart het nieuwe seizoen, waarna op 18 april de Grote Prijs van Imola in Italië volgt. Portugal is dan op 2 mei, een week voor de Grote Prijs van Spanje in Barcelona. De renstallen kunnen dan op het Iberische schiereiland blijven.