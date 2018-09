Formule 1 kijken op 163 meter hoogte, in Singapore kan het

Het mooiste deel vanuit het reuzenrad was toch de slotlus bij bocht 20 tot en met 23, het laatste technische deel voor start-finish. Die sector ligt precies onder de Singapore Flyer. Op de tribune zie je ze daar alleen maar even langs zoeven. Vanaf 163 meter hoogte lijkt het alsof je boven de racebaan hangt, waarmee je je vroeger als kleine jongen zo veel middagen vermaakte, als het buiten regende.



Natuurlijk, de reis naar Singapore is voor veel fans al onbetaalbaar, laat staan een kaartje voor de GP. En een trip in de Singapore Flyer kost je dan ook nog eens een eurootje of twintig, als je tenminste niet de Premium Champagne Flight kiest, gesponsord door Moët, dan ben je vijftig euro kwijt. Maar bent u een diehard Formule 1-fan, dan zou ik zeggen: ga sparen. Want een mooier panoramaview over een Formule 1-circuit kan toch moeilijk bestaan.