Formule 1 komt na zware crash Zhou met strengere tests voor rolbeugels

Mercedes krijgt ‘gevallen Le­go-au­to's’ weer aan de praat, Hamilton voelt zich schuldig

Het was hard werken voor de monteurs van Mercedes, maar de missie lijkt geslaagd. Zowel Lewis Hamilton als George Russell kon tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk in actie komen. De twee Mercedes-coureurs parkeerden hun wagens vrijdag tijdens de kwalificatie in de muur.

9 juli