Formule 1 scherpt regels voor politieke uitingen coureurs aan, toestemming voortaan vereist

Richard Verschoor ook in 2023 in Formule 2, nu bij Van Amersfoort Racing

Autocoureur Richard Verschoor rijdt ook in 2023 in de Formule 2. Het wordt zijn derde jaar in de opstapklasse van de Formule 1. De vandaag 22 jaar geworden coureur uit Benschop heeft voor het komende seizoen onderdak gevonden bij de renstal van het Nederlandse Van Amersfoort Racing.

16 december