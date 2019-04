‘Formule 1 schrapt race door centrum Miami’

De Grote Prijs van Miami is een grote wens van Formule 1-eigenaar Liberty Media, maar de plannen komen moeizaam van de grond, mede door het groeiende verzet van bevolking en bedrijfsleven. Dat leidde al tot uitstel van een grand prix in Miami van 2019 naar 2020.

Nu is het onduidelijk of 2020 wel wordt gehaald. De organisatoren moeten op zoek naar een andere plek voor het tijdelijke circuit, want de geplande ronde door het levendige havengebied Bayfront Park en langs Biscayne Bouvelard is een te zware belasting voor de omgeving.

Een alternatieve locatie is het gebied in het noorden van de stad in Florida rond het Hard Rock Stadium van Miami Dolphins (American football). ,,We willen iets geweldigs doen voor Miami en dat kan ook op die plek. We kunnen daar een circuit aanleggen dat niet de bestaande infrastructuur belast’', zegt promotor Tom Garfinkel in de krant.