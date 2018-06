Formule 1 slaat ook in 2019 Duitsland over

Vettel over knipoog Verstappen: ‘Ik ben te oud voor deze onzin’

25 juni Max Verstappen was sarcastisch, of cynisch, of allebei een beetje. Moet Sebastian Vettel nu ook zijn rijstijl aanpassen, zei hij gisteren in de persconferentie na de Grote Prijs van Frankrijk. De Duitser liet zich niet verleiden tot een reactie.