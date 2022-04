Formule 1-team Haas betaalt sponsorgeld niet terug en laat Mazepin ‘stomverbaasd’ achter

Video's Max Verstappen spint en krijgt auto niet onder controle bij slechte generale

Werken, werken, werken was het voor Max Verstappen in de slottraining voorafgaand aan de kwalificatie in Melbourne. De wereldkampioen voelde naar eigen zeggen geen balans in zijn auto, spinde en klokte uiteindelijk als enige van de toppers helemaal geen tijd op de zachtste band. Met P7 op zak is het niet echt duidelijk waar hij staat voor we gaan kwalificeren. Lando Norris toverde de snelste tijd uit de hoge hoed.

