Formule 1-teams schrapen verf om gewicht te verliezen: ‘Bij Weight Watchers raak je ook niet in één keer alles kwijt’

Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen, lijdt ook aan overgewicht. De renstal had voor de race in Imola nieuwe lichtgewicht onderdelen aangebracht en volgens topadviseur Helmut Marko droegen die bij aan de dominante zege van de Nederlander. ,,De updates hebben allemaal goed gewerkt”, vertelde hij aan Motorsport.com. ,,De auto is ‘afgevallen’, maar we zitten nog steeds boven het minimumgewicht. We hebben op dat gebied nog werk te doen, maar dat is normaal. Bij Weight Watchers raak je ook niet in één keer al het gewicht kwijt.”