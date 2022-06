Formule 1 veroordeelt racistische uitlatingen oud-coureur Nelson Piquet: ‘Lewis Hamilton is een ongelooflijke ambassadeur’

Samenvatting Max Verstappen grijpt zege in Bakoe na pijnlijke uitval­beurt Leclerc en loopt verder uit in WK-stand

Max Verstappen liet in Bakoe opnieuw zijn rechtervoet het woord voeren. Waar Sergio Pérez in vorm verkeerde en hem tot zondag te snel af was, nam de wereldkampioen in de race het heft in handen en versloeg de Mexicaan op waarde. Hij won de Grand Prix van Azerbeidzjan en verstevigde de leiding in het WK. Ferarri daarentegen kende een rampzalige zondag.

12 juni