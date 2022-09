Formule 1 voor dummies: zo ben je dit weekend een echte race-expert

Podcast | ‘Hoe gaat Zandvoort over Zandvoort van vorig jaar heen?’

De Dutch Grand Prix staat dit weekend op het programma. Editie 2 en deze keer zonder restricties. In 2021 waren er nog 70.000 toeschouwers per dag, in 2022 komen daar nog eens 30.000 toeschouwers per dag bij. Presentator Etienne Verhoeff blikt in Pitstop vooruit op het weekend met de AD F1 watchers Arjan Schouten en Marijn Abbenhuijs.

1 september