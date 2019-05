Formule 1 wil terug naar Afrika

De Formule 1 heeft wel een verleden op het Afrikaanse continent, met grands prix in Marokko en Zuid-Afrika. De laatste GP van Marokko was in 1958, in 1993 werd voor het laatst in Zuid-Afrika geracet. Volgens Bratches hebben beide landen nu opnieuw interesse om de Formule 1 te huisvesten. Rwanda en Nigeria zouden festivals voor racefans willen organiseren.



De Marokkaanse stad Marrakech huisvestte begin dit jaar al een race uit de elektrische raceklasse Formule E. Onduidelijk is wanneer de Formule 1 terugkeert in Afrika. Bratches denkt dat volgend jaar 21 grands prix op de kalender staan, waaronder in mei de ‘Dutch GP’ op Zandvoort.