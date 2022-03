Formule 1 ziet extra race in VS wel zitten: ‘De belangstelling is nog nooit zo groot geweest’

Drie races in Amerika vindt de Formule 1 geen probleem. Dat zei directeur Stefano Domenicali voorafgaand aan de openingsrace van het seizoen, de Grote Prijs van Bahrein. Dit jaar zijn er al twee grands prix in de Verenigde Staten, in Austin en Miami, en zeer waarschijnlijk komt daar in 2023 een race in Las Vegas bij.