Fotograferen in de Formule 1, ook dat is topsport

Er is natuurlijk ook een heel leger fotografen dat niet voor een team werkt. Zij zoeken een plek langs de baan, hopende op spektakel. Formule 1 is niet de makkelijkste sport om te fotograferen. Emoties bij de coureurs zie je pas als de helm af gaat en op veel foto’s is helemaal niet te zien of ze in Barcelona of op pak hem beet Suzuka zijn genomen. Dus struinen de fotografen ook door de paddock, op zoek naar oud-rijders en vips. En de coureurs zelf lopen daar vlak voor en na de trainingen ook gewoon rond.



Zo had een groepje fotografen vanochtend Lewis Hamilton gespot. Een half uur voor de derde vrije training dook hij het motorhome van Mercedes in. Dan moet hij er dus ook weer uitkomen. En dus werd het dringen geblazen op het balkon tegenover de uitgang van het motorhome inclusief duwen, trekken en schreeuwen tegen twee Mercedes-medewerkers die het ‘waagden’ om in het beeld te gaan staan. Een half uur lang staarden de fotografen door het kleine gaatje van hun toestel, met de vinger op de knop. Maar Hamilton kwam maar niet. Om 2 minuten voor 12 is ‘ie ineens daar. Pet op, zonnebril op, haastige tred. Klik, klik, klik, klik. Ze hebben hem vastgelegd. Zonder te kijken naar het resultaat rennen ze naar het volgende object.



Ook zij doen iedere grand prix weer aan een topsport.