Franse F1-commentator die Lance Stroll 'autist' noemde geschorst

Ook RTBF Sport is allesbehalve blij met de uitspraak. ‘RTBF keurt de uitspraak van Lionel Froissart op zondag 10 juli tijdens de Grand Prix van Oostenrijk ten zeerste af’, stelt het netwerk in een verklaring aan GPFans . De uitspraak is ‘misplaatst’ en past niet bij de waarden van RTBF Sport.

Het netwerk stelt een onderzoek in om ‘alle betrokken personen te horen’. ‘Het doel is om in detail te achterhalen wat tot dit incident heeft kunnen leiden.’ Tot de zaken opgehelderd zijn en in afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek is de commentator niet meer in dienst.