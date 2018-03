Gaat Ferrari binnenkort de Formule 1 verlaten?

Ferrari kan zich absoluut niet vinden in de huidige plannen om de motoren vanaf 2020 eenvoudiger te maken en om het prijzengeld eerlijker te verdelen. Ferrari krijgt jaarlijks bijna 60 miljoen euro, vanwege de verdiensten voor de autosport uit het verleden. Daarbovenop komt nog prijzengeld, geld voor deelname en andere bonussen. Ter vergelijking: een team als Haas heeft een totaal budget van 100 miljoen euro.



Volgens Marchionne zou de Formule 1 niet meer het DNA van de sport volgen met de nieuwe regels en denkt hij na over het oprichten van een nieuwe raceklasse. De oude baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, kan zich volledig vinden in de woorden van de Italiaan. ,,Doe niet alsof Sergio een idioot is. Hij zal altijd kijken of het voor iedereen beter is om een raceklasse te verlaten en een eigen competitie te starten. Het probleem is dat Sergio dat nu naar buiten heeft gebracht. Hij is niet de persoon om te dreigen en vervolgens weg te rennen", zegt Ecclestone tegen Autosport. ,,Neem hem alsjeblieft serieus."