Gasly nipt sneller dan Verstappen in verregende tweede training

Video Tweede tijd voor Verstappen in eerste training GP van Hongarije

14:03 Max Verstappen is het GP-weekeinde in Hongarije begonnen met een tweede tijd (1.17.398). De Nederlander stond iets meer dan een tiende toe op Lewis Hamilton (1.17.233) en was één duizendste sneller dan Sebastian Vettel. Toch was Verstappen niet geheel tevreden.