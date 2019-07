Gasly noteert snelste pitstop ooit in de Formule 1

Hamilton mist de strijd met Ferrari: ‘Vettel zal zich herpakken’

15:23 Lewis Hamilton mist Sebastian Vettel. ,,Ik wou dat de strijd met de Ferrari’s er weer was, net als vorig jaar. Het is een stuk leuker tegen Vettel dan racen tegen je teamgenoot”, openbaarde de vijfvoudig wereldkampioen van Mercedes na zijn zege in de Grote Prijs van Groot-Brittannië.