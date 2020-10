Gasly voelt zich genegeerd door Red Bull, Pérez noemt team een ‘optie’

Door Arjan Schouten



Na zijn degradatie van Red Bull Racing terug naar Toro Rosso - nu Alpha Tauri - herpakte Pierre Gasly zich op grootse wijze. Eind vorig jaar scoorde hij al een podiumplaats in Brazilië, dit jaar won hij zelfs op het asfalt van Monza. Een bijzonder sterk seizoen rijdt Gasly, die als coureur en persoon gegroeid is in de laatste twaalf maanden. Ook volgend jaar rijdt hij weer voor Alpha Tauri en die aankondiging zorgde toch voor wat gefronste wenkbrauwen in Italië. Want zijn vervanger Alexander Albon zit op de schopstoel bij Red Bull Racing, dus waarom zou Gasly geen kandidaat zijn na zijn sterke seizoen? ,,Mooie prestaties horen een keer beloond te worden’’, liet de Fransman zelf optekenen na zijn zege in Monza.



Maar nu nog niet dus. Gasly is geen kandidaat om terug te keren bij het topteam. ,,Ik heb niet echt een uitleg gekregen waarom ik geen kandidaat ben voor Red Bull in 2021. Ik ben eerlijk gezegd toch wel een beetje verrast dat ik helemaal geen overweging was’’, bekende Gasly vandaag in Imola. ,,Mij is alleen duidelijk gemaakt dat mijn toekomst bij Alpha Tauri ligt.’’